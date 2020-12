Bologna, il ritiro è finito. Oggi allenamento di scarico per chi ha giocato ieri, poi tutti a casa

Un po' come fatto dalla Fiorentina, dopo il pari nel turno infrasettimanale, il Bologna ha chiuso il ritiro iniziato dopo la sconfitta dello scorso weekend contro la Roma. Oggi seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro in campo per tutti gli altri. Allenamento differenziato per Sansone, Skorupski, Orsolini, Schouten, Skov Olsen mentre proseguono le terapie per Mbaye e Santander. Alla fine dell’allenamento i giocatori hanno fatto ritorno alle rispettive abitazioni.