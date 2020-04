Bologna, il talento di Dominguez per coltivare le speranze d'Europa

Nicolas Dominguez, 21enne argentino arrivato al Bologna a gennaio, ha avuto un impatto altalenante nel campionato italiano ma resta uno dei punti fermi del futuro rossoblù. Sul suo talento - sottolinea La Gazzetta dello Sport - scommettono tutti, in primis il coordinatore dell’area tecnica rossoblù Walter Sabatini, sarà solo questione di tempo. Il Bologna lo ha acquisito dal Velez l’estate scorsa per 7 milioni, più due di bonus e il 25% sulla futura rivendita, ma lo ha lasciato alla squadra argentina fino a gennaio.

Il lavoro di Mihajlovic - L’adattamento al nuovo calcio richiede tempo e arrivare di rincorsa non lo ha certo aiutato. In un mese e mezzo ha accumulato cinque presenze, due delle quali da titolare con lampi di talento distillati qua e là. L’attuale sospensione del campionato di certo non lo favorisce, rompendogli nuovamente il ritmo nel suo processo di ambientamento nella nuova realtà, ma Mihajlovic sa di avere a disposizione un giocatore di qualità e ci lavorerà tutta l’estate per renderlo un perno del Bologna futuro (o magari anche prima, se la stagione dovesse riprendere).