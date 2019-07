Bologna, il talento di Skov Olsen alla corte di Mihajlovic

Andreas Skov Olsen è l'ultimo arrivato in casa Bologna. Classe '99 - compirà 20 anni il 29 dicembre -, avrà in partenza il compito di coprire le spalle sia a Orsolini che a Sansone e magari essere la soluzione d'emergenza in caso di cumulo di assenze tra i centravanti. Per molti versi è il profilo perfetto per questo Bologna, soprattutto la sua duttilità gli permette di essere schierato sia a sinistra che a destra, che resta comunque la sua zona preferita visto che da lì può accentrarsi e concludere con il suo adorato mancino.

E proprio il numero di gol dell'ultima stagione ha contribuito a far impennare le sue quotazioni. Dopo averlo fatto esordire nel 2017 in prima squadra, il tecnico del Nordsjælland Kasper Hjulmand non ha avuto remore a schierarlo titolare per tutta la stagione 2018-2019. E il ragazzo lo ha ripagato alla grande, segnando 26 gol in 44 partite tra campionato e coppe. La stagione si è poi chiusa con un buon Europeo Under 21 con la Danimarca.

Skov Olsen ha mostrato buone qualità nel dribbling, buona visione di gioco legata soprattutto al suo passato da centrocampista e grande capacità di inserimento dal lato debole. Il paragone con Eriksen fatto in patria appare un po' forzato, per ruolo e caratteristiche: resta però certamente un talento da monitorare.

Per il Bologna aver portato a casa un neanche ventenne cercato da mezza Europa dev'essere un motivo di vanto e di orgoglio: significa aver presentato al giovane danese un progetto ritenuto interessante oltre l'aspetto tecnico. Era dai tempi di Gaston Ramirez che il club felsineo non faceva un'operazione del genere: altro segno positivo di un'estate fin qui piena di entusiasmo.