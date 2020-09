Bologna, in chiusura la trattativa per Vergani dell'Inter. L'attaccante vestirà il rossoblù

Il Bologna con un vero e proprio blitz ha chiuso con l’Inter per il trasferimento sotto le due torri di Edoardo Vergani, attaccante centrale classe 2001 della Primavera nerazzurra. Il giocatore che sembrava dover essere inserito nella trattativa con la Roma per Kolarov o in quella con l’Hellas Verona per Kumbulla nella prossima stagione vestirà invece la maglia rossoblù. Lo riferisce Bolognasportnews.it