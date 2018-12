© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Libero fa il punto sul Bologna dopo il tonfo per 4-1 contro la Sampdoria, il Bologna (terzultimo) ha deciso: ritiro punitivo a Casteldebole per la squadra fino alla gara contro l’Empoli di domenica prossima: già una sorta di spareggio salvezza, visto che i toscani sono sopra di appena 2 punti. Dopo aver confermato Inzaghi (a tempo?) il club rossoblù ha deciso che in preparazione della trasferta in Toscana ma anche per la gara di Coppa Italia contro il Crotone di martedì al Dall’Ara (chi vince avrà la Juventus come avversaria), i giocatori resteranno a Casteldebole.