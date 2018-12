Bologna in crisi, Saputo: "A gennaio investirò. Ne usciremo insieme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, ha pubblicato i pensieri del presidente Joey Saputo in merito al difficile momento attraversato dalla squadra di Inzaghi. Ecco il testo, in cui saputo si dice contrariato per i risultati finora ottenuti, ma ribadisce la fiducia nell'allenatore e la certezza che i felsinei si salveranno, grazie anche ad alcuni investimenti nel mercato invernale : "Nella serata di oggi ho tenuto una lunga riunione con i dirigenti del Club per fare il punto della situazione. Ho espresso la mia preoccupazione per il momento della squadra, che sta attraversando ormai da tempo un periodo negativo che si riflette in una posizione di classifica assolutamente deficitaria. Mi aspettavo di più da tutte le componenti: dirigenza, tecnico e squadra. Ora è necessario da parte di tutti il massimo sforzo per ottenere nelle quattro partite che ci separano dalla fine del girone d’andata i punti che ci consentano di abbandonare questa posizione di classifica. Da parte mia ribadisco che la salvezza è un obiettivo che non può assolutamente essere messo in discussione e che quindi farò quanto possibile per assicurare gli investimenti necessari a rafforzare la squadra nella sessione trasferimenti di gennaio. Sono dispiaciuto per tutti coloro che hanno a cuore il Bologna, ma sono certo che con il sostegno dei nostri tifosi e l’impegno di Inzaghi e dei giocatori supereremo questo momento difficile".