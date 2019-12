Bologna, in settimana nuovo contatto tra Mihajlovic e Ibrahimovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, tra domani e sabato, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dovrebbe avere un nuovo contatto con Zlatan Ibrahimovic, obiettivo di mercato dei rossoblù. Al momento però sarebbe il Milan ad essere in vantaggio per lo svedese, che ieri ha parlato del suo futuro in toni abbastanza misteriosi: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia".