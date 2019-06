Bologna, Inglese primo nome per l'attacco: spunta anche Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo nome per l’attacco del Bologna rimane Roberto Inglese. Il problema, però, rimane quello citato ormai da due settimane: i 30 milioni chiesti da De Laurentiis rimangono un’esagerazione. Tra le alternative (Zaza, Defrel, Gaich), il Corriere dello Sport riporta anche il nome di Patrick Cutrone. La giovane promessa del Milan non sembra essere considerata incedibile, tanto che anche il Sassuolo lo chiede come contropartita tecnica nell’affare Sensi. Il Bologna si mette comunque alla finestra e sonda il terreno.