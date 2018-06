Seguite su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale! 12.45 - CAIRO IN LEGA - È arrivato anche il presidente del Torino Urbano Cairo. A breve inizierà l'assemblea e verranno aperte le buste. 12.30 - ARRIVATO PARATICI - Anche il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici...

Genoa, strada in discesa per Mandragora: la Juve si terrà la recompra

Buffon-PSG, i continui ritardi non convincono. Operazione a rischio

Milan, il Genoa offre 5 milioni per Bertolacci: al giocatore quinquennale

Cagliari, tre anni di contratto per Castro. Si tratta col Chievo

Napoli, Guangzhou su Mertens: in agenda summit a Londra

Fiorentina, Antognoni: "Meret il top. Dispiace per Badelj"

Lazio, non solo Acerbi: nel mirino anche Militao e Rodrigo Caio

Milan, il mercato può ripartire: Morata primo nome per l'attacco

Atalanta, per Monachello si muovono tre club di B

Bologna, inserimento per Vanja Milinkovic-Savic: la SPAL resta favorita

Juve, obiettivi Golovin e Darmian: c'è accordo coi giocatori, non coi club

Serie A, diritti tv: offerte da Sky, Mediaset e Perform. Out Mediapro

Spunta anche il Bologna sulle tracce di Vanja Milinkovic-Savic . Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui Antonio Mirante dovesse lasciare il club felsineo i rossoblù punterebbero sul portiere del Torino, con la SPAL che resta comunque favorita.

