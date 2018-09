Bologna-Inter: Destro favorito su Santander. Nainggolan c'è

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime dai campi per quanto riguarda Bologna-Inter, primo anticipo di questo sabato di campionato: nel Bologna, a caccia del primo successo dopo il ko dell'esordio contro la SPAL e il pari di una settimana fa contro il Frosinone, dubbio tra Santander e Destro, col secondo favorito anche per l'esigenza di sbloccarsi sotto porta. A centrocampo Mbaye insidia Mattiello, mentre in difesa c'è il dubbio tra De Maio e Gonzalez.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Destro.

Spalletti scuote la squadra e chiede di superare le difficoltà emotivo mostrate nelle ultime gare: Nainggolan è pronto a riprendersi una maglia da titolare nel 3-4-2-1 di nuova generazione nerazzurra, con Perisic più centrale e la fase difensiva demandata agli esterni Asamoah e Vrsaljiko, entrambi recuperati dopo i malanni contro il Torino.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Vrsaljiko, Vecino, Brozovic, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi.