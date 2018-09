Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti torna al 4-2-3-1. Out Icardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tante novità nelle formazioni ufficiali di Bologna-Inter, fischio d'inizio alle 18 al dall'Ara. In casa rossoblù fuori Gonzalez in difesa, con Inzaghi che punta su De Maio. Capitolo Inter: Spalletti preferisce D'Ambrosio a Vrsaljko nel ruolo di terzino destro, con Gagliargini al posto di Vecino nel centrocampo a due. Si torna al 4-2-3-1: la linea dei trequartisti vedrà l'esordio dal primo minuto di Nainggolan, affiancato da Politano e Perisic. Ma la grande novità è in attacco: out Icardi per un guaio muscolare, il centravanti titolare sarà Keita.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Pulgar, Poli, Dijks; Falcinelli, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.