Bologna-Inter, provino nel riscaldamento: Icardi andrà in tribuna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia assenza in casa Inter contro il Bologna: sia Mauro Icardi che Lautaro Martinez, come vi abbiamo raccontato, non faranno parte dell'undici iniziale nerazzurro nella gara che avrà inizio fra pochissimi minuti al Dall'Ara (in basso il link alla diretta testuale TMW). I due hanno anche svolto, insieme, parte del riscaldamento con la formazione titolare, sostenendo una sorta di provino, senza che trasparissero evidenti problemi né durante la corsa né nei successivi palleggi. Ciò non di meno, Icardi andrà in tribuna e non in panchina come inizialmente comunicato dall'Inter.