Secondo quanto riportato da Sky Sport, Frederik Sorensen potrebbe tornare in Italia in questa sessione invernale di calciomercato. Il difensore danese, che dal 2015 a oggi ha collezionato circa 80 presenze in Bundesliga con il Colonia, dopo la retrocessione della scorsa primavera ha disputato solo due presenze col club tedesco. Per questo è tornato a pensarci sia lo stesso Bologna, che lo ha conosciuto nella sua esperienza italiana, che l'Empoli.