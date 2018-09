Bologna, Inzaghi: "Abbiamo meritato di vincere. Bravo Orsolini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi dopo la vittoria sull’Udinese: “Non si poteva pensare di non soffrire contro l’Udinese, è una squadra che ha giovani interessanti. Le ripartenze potevano essere letali, ma la squadra è stata brava e ha meritato di vincere. Per fare questi risultati serve un gruppo importante, sicuramente sono orgoglioso di Orsolini che è entrato dalla panchina e ha deciso la gara. Il rigore? In quel momento abbiamo perso un po’ la testa, gli arbitri sono lì per giudicare, se la VAR ha pensato che non ci fosse giusto lasciar perdere. Questa squadra sta crescendo, la squadra era un po’ sfiduciata e ora si sta riprendendo”.