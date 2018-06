Bologna, Inzaghi arrivato a Casteldebole: inizia l'avventura rossoblu

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Filippo Inzaghi è appena arrivato a Casteldebole per iniziare la sua nuova avventura con il Bologna. Il tecnico ha lasciato ieri il Venezia dopo aver perso l'occasione di giocare la finale per i play off di Serie B uscendo contro il Palermo, ma ha già trovato l'accordo con il club di Saputo per ripartire, comunque, dalla Serie A.