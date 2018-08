Bologna, Inzaghi: "Bene con la Spal, perso per un gol da 30 metri"

© foto di bolognafc.it

Conferenza stampa pre Frosinone per Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna. Si parte con un ritorno sulla sfida contro la Spal. "Non abbiamo fatto male e non abbiamo avuto cali fisici. Loro sono una squadra collaudata che gioca da quattro stagioni con il 3-5-2, noi da un mese. Abbiamo avuto più occasioni per segnare e abbiamo preso un gol da Kurtic da trenta metri. Usciremo da questo momento, sono certo, perché la squadra lavora nel modo giusto".

Sull'assenza di Palacio. "E' per noi un giocatore importante ma possiamo battere il Frosinone anche senza di lui, i sostituti sono all'altezza. Falcinelli giocherà, poi valuteremo chi sarà con lui. Santander sta bene, domenica doveva giocare sessanta minuti ma poi la gara è andata diversamente. Destro? Non ha i novanta minuti ma è a disposizione".

Su Orsolini. "Adesso lo vedo mezz'ala ma può fare anche la seconda punta. Diventerà un giocatore importante se continuerà a pensare a lavorare. La difesa? Mi è piaciuta con la Spal ma serve migliorare in fase propositiva".

Sulla gara a porte chiuse. "Mi dispiace giocare a porte chiuse. Sarà strano vedere lo stadio vuoto, ma dobbiamo fare una grande partita".