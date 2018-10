Bologna, Inzaghi: "Cagliari squadra di valore. Ma a noi serve continuità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Cagliari: "Dobbiamo dare continuità alle prestazioni che abbiamo fatto contro Roma e Udinese. Non ci possiamo permettere passi indietro, anche se domani mi aspetto una partita tosta. Io non mi accontento mai, pretendo sempre il massimo e dobbiamo crescere ancora tanto. Gli infortunati? Donsah verrà convocato, Helander, Poli e Palacio rientreranno in gruppo la prossima settimana. Il Cagliari? Un'ottima squadra, la classifica non rispecchia il loro reale valore. Domani affronteremo giocatori di spessore, ma noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e affrontare la partita con carattere".