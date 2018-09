Bologna, Inzaghi: "Contro l'Udinese gara chiave"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Rai, dopo il match perso contro la Juventus, interviene l'allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi. Queste le sue parole: "Abbiamo preso due gol evitabili, la squadra poi si è compattata, potevamo anche far gol e riapre il match. Avevamo due gare difficili con Roma e Juventus e abbiamo ottenuto tre punti, ora sotto con l'Udinese. Abbiamo tutte le credenziali per salvarci, lavoreremo di più per migliorare. Abbiamo cercato di riaprire il match, ma non ci siamo riusciti".