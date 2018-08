Bologna, Inzaghi: "Danilo sta bene, contento di Calabresi. È subito derby"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'allenatore del Bologna Filippo Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa in vista della sfida di domani con la SPAL: "Partire con il derby è un grande stimolo. Affrontiamo una squadra forte, che ha lo stesso allenatore da diversi anni. Ma niente scuse, siamo molto determinati, dobbiamo vincere. Non ci sono gerarchie in squadra, i ragazzi stanno lavorando molto bene e tutti mi hanno dimostrato che possono essere titolari. Scegliere tra tanti giocatori è sicuramente un vantaggio per un allenatore. Vivo il calcio molto intensamente, a volte vorrei scendere in campo con la squadra. Dai miei giocatori pretendo solo una cosa: la voglia di lottare su ogni palla. Acquisti e infortunati? Calabresi è un jolly difensivo, sono molto contento che sia qui con noi. Danilo si è allenato, l’ho trovato in ottime condizioni fisiche. Anche De Maio è rientrato. Gli unici che mancheranno saranno Donsah e Destro".