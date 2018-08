Bologna, Inzaghi deve trovare la cura al mal di gol degli attaccanti

© foto di Federico Gaetano

Nessun gol nelle prime due giornate di campionato per il Bologna. Ma il dato che preoccupa di più arriva dalle punte, con gli attaccanti rossoblù che in 180 minuti non hanno mai trovato la porta.

L'infortunio di Palacio pesa come un macigno sul gioco del Bologna, con Inzaghi che adesso può contare sul Ropero Santander e Falcinelli, che questa sera sono partiti dal primo minuti, sulla voglia dell'acerbo Orsolini e su un Mattia Destro che sembra un lontano parente del giocatore ammirato a Siena e con la maglia della Roma.

Contro il Frosinone, al netto dell'errore di Dzemaili che avrebbe potuto cambiare la partita, si è visto un Bologna a due facce. Una difesa solida, composta da giocatori esperti che conoscono benissimo la serie A ed un attacco che fatica tantissimo. I nuovi arrivati, Santander e Falcinelli, devono imparare a conoscere bene la squadra. Il Ropero, rispetto agli altri, ci mette fisico e grinta e dà un contributo prezioso davanti. Falcinelli invece sembra aver smarrito la via del gol: l'ultima rete in serie A risale addirittua a dicembre 2017, quando vestiva ancora la maglia del Sassuolo. Nel mezzo l'intera parentesi alla Fiorentina senza segnare ed il digiuno che va avanti anche a Bologna.

La musica non è cambiata neanche con l'inserimento di Orsolini e Destro: il primo, decisamente più frizzante, avrebbe forse bisogno di giocare con più continuità, il secondo invece è alla ricerca costante di quella fiducia persa e mai più ritrovate. Un gol cambierebbe le cose per tutti, per gli attaccanti e per il Bologna stesso. Un aiuto potrebbe arrivare proprio da Pippo Inzaghi, uno che di gol se ne intende abbastanza: toccherà al mister rossoblù trovare il "fuoco" che manca alle punte del Bologna.