Bologna, Inzaghi: "Disfattismo ingiusto. Io sereno, nulla è compromesso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi ne è sicuro: non è questa una settimana chiave per il suo futuro. Lo ha dichiarato quest'oggi in conferenza stampa lo stesso allenatore del Bologna, che però ha accettato di buon grado la decisione della società di mandare tutti in ritiro dopo la sconfitta contro la Sampdoria: "Non credo che questa sia la settimana chiave per il futuro: siamo ad una gara di Coppa Italia contro la Juventus e a due punti dalla salvezza. Ho avuto diversi periodi difficili nella mia carriera, tutti superati: sono sereno, dobbiamo lavorare e vincere. La squadra lotta e si impegna, i ragazzi hanno avuto delle disattenzioni ma sono convinto della mia idee e della squadra. Non reputo giusto questo disfattismo: il momento è negativo, dobbiamo credere in quello che facciamo, con poche parole e tanti fatti. Sono felice di aver scelto il Bologna, chiedo solo ai tifosi di starci vicini se possono, perché i giocatori necessitano del loro supporto. Nulla è ancora compromesso, dobbiamo ripartire. Ritiro? La società ha optato per questa decisione e ci andremo, dobbiamo osservare gli errori fatti e svoltare, stare tutti assieme può servire. Al momento penso alla gara di domani, da mercoledì al resto”.

Sul Crotone, avversario in Coppa Italia: "E' una sfida molto importante, dobbiamo assolutamente vincere e fare una buona prestazione: sono felice di giocare subito e dimostrare di che pasta siamo fatti. Non farò turnover, per me non ci sono riserve e chi sinora ha avuto meno spazio domani dovrà dimostrarmi che ho sbagliato", riporta 'Tsbologna.it'.