Bologna, Inzaghi: "Domani Falcinelli gioca. Destro è a disposizione"

Nel corso della conferenza stampa di oggi alla vigilia della gara contro il Frosinone, Filippo Inzaghi parla anche dell'assenza di Rodrigo Palacio per il suo Bologna. "E' per noi un giocatore importante ma possiamo battere il Frosinone anche senza di lui, i sostituti sono all'altezza. Falcinelli giocherà, poi valuteremo chi sarà con lui. Santander sta bene, domenica doveva giocare sessanta minuti ma poi la gara è andata diversamente. Destro? Non ha i novanta minuti ma è a disposizione".