Bologna, Inzaghi: "Donsah non al meglio. Dubbi sul modulo"

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo: "Siamo in ventiquattro anche se Donsah non è al meglio ma viene via con noi per stare col gruppo. Dei convocati sono rimasti fuori Danilo Mattiello e Dijks. Un possibile cambio modulo? Non penso sia a fare la differenza ma penso sia l’interpretazione di come farlo. Abbiamo provato anche la difesa a quattro, quindi vedremo. Abbiamo due valide alternative, pensavo di non avere dei quinti e invece potrò valutare al meglio come affrontare un’ottima squadra come il Sassuolo. Pulgar? Ha fatto un’ottima settimana di allenamento, i giocatori con me se vogliono giocare devono fare questo. Nagy a me piace molto. A parte l’errore contro il Torino ha giocato una buona gara, di personalità. E’ un bel ballottaggio, Pulgar è tornato quello che piace a me".