Bologna, Inzaghi: "Dzemaili resta il capitano, Destro può darci tanto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha presentato quest'oggi la sfida all'Atalanta in conferenza stampa. Queste le sue parole, raccolte da Il Pallone Gonfiato su alcuni singoli: “Blerim resta il nostro capitano giocando o non giocando: per noi è determinante. Domani giocheranno due tra lui, Poli e Svanberg ma chi resterà in panchina farà comunque 20/30 minuti. Destro sta bene, è un giocatore importante nella nostra rosa e può darci tanto. Sta a lui decidere se questo ruolo gli va bene ma ha sempre un atteggiamento positivo“.