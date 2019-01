© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la SPAL: "Per noi deve iniziare un nuovo campionato, dobbiamo metterci alle spalle il girone d'andata. Domani sarà una partita delicata, servirà una grande prestazione. Il modulo? L'arrivo di Nicola Sansone ci permette di avere più soluzioni in attacco. Il discorso modulo mi interessa poco, voglio vedere un atteggiamento da squadra matura. La SPAL è un'ottima squadra, sarà un grande confronto. Gli infortunati? Palacio è al 100%, Santander da martedì si è allenato con il gruppo ma non so se ha i 90 minuti nelle gambe. Sansone e Soriano partiranno titolari".