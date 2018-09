Bologna, Inzaghi: "Emergenza a centrocampo. Santander è in dubbio"

Nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina a Casteldebole, l'allenatore del Bologna Filippo Inzaghi s'è così espresso sulla formazione che scenderà in campo domani allo Stadium contro la Juventus: Mi dispiace essere corti, abbiamo fuori tanti giocatori, siamo contati soprattutto a centrocampo. Dovrò capire se rimanere così o se cambiare modulo. L’allenamento di oggi mi chiarirà le idee. Poli out ma non è grave, Svanberg ha ricevuto un colpo in testa e difficilmente recupererà. Santander? Andrà valutato perché domenica mi ha chiesto il cambio. In questo momento non ho ancora pensato alla formazione".

