© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Bologna Filippo Inzaghi ha commentato così in conferenza stampa il clima di incertezza attorno alla sua permanenza: "So cosa Saputo pensa di me: sono molto sereno. So che ogni partita è un esame. Sono molto contento della scelta che ho fatto, questo è un ambiente fantastico. Non sono ancora riuscito a dare soddisfazioni ma sono fiducioso di riuscirci. Mi piacerebbe rimanere per vedere lo stadio nuovo".