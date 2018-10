Bologna, Inzaghi: "Il carattere della squadra vale una vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi ha commentato così il secondo pareggio stagionale dei suoi contro il Torino: “Sono molto felice perché andare sotto di due gol col Torino e rimontare è qualcosa di veramente importante. Venivamo da una settimana con tanti problemi fisici, negli ultimi minuti avevamo Poli fermo, Falcinelli mezzala, Orsolini esterno nei cinque di centrocampo, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, che ci tiene, che rispetta i suoi tifosi, che non molla mai. E questo per me è motivo di grande soddisfazione, è come una vittoria. Che poi si debba fare meglio è fuori discussione, ma a questo Bologna non è mancato il carattere". Lo riporta il sito ufficiale dei felsinei.