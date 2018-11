Bologna, Inzaghi: "La classifica preoccupa. Dobbiamo vincere una gara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio contro la Fiorentina: "La squadra ha lottato su ogni palla, abbiamo avuto una clamorosa occasione nel primo tempo con Orsolini così come loro col palo nel finale, quindi il risultato rispecchia quanto si è visto: peccato che abbiano vinto le squadre che avevamo dietro, la classifica ci preoccupa ma in verità ci preoccupava anche prima, sappiamo bene che noi dobbiamo vincere una partita per fare un piccolo salto, ne abbiamo bisogno. Non guardiamo la classifica e pensiamo solo a migliorare, ci aspettano due trasferte impegnative e non possiamo sbagliare. Anche oggi abbiamo cercato di vincere col giusto atteggiamento, si sa che con i giocatori importanti di cui dispone la Fiorentina si poteva rischiare sulle ripartenze e così è andata, ma ci stava. Siamo contenti per lo spirito e per l’animo da combattenti che ci abbiamo messo, fino all’ultimo minuto e sotto la pioggia, ora continuiamo a cercare una vittoria che ci darebbe tanta fiducia e morale".