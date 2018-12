Bologna, Inzaghi: "Lavoro unica medicina che nonosco. Non fermiamoci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi ha analizzato ai microfoni di Rai Sport il successo casalingo del suo Bologna nel match di Coppa Italia contro il Crotone: "Non è che si vince perché si va in ritiro, sennò dovremmo andarci in tutto l'anno. È un gruppo serio, il nostro non è un ritiro punitivo. Questa squadra si impegna, non sono arrivati i risultati che volevamo, ma li vedo vogliosi. Speriamo di proseguire sulla strada di stasera, era un pochino più agevole ma non era semplice in uno stadio così vuoto. Mi è piaciuto l'atteggiamento, dobbiamo proseguire e recuperare punti in campionato. Empoli? Mancano più di venti partite, non credo che una gara possa essere decisiva. Per noi è importante, l'Empoli ha due punti in più di noi, ma tutte sono importanti. La squadra deve stare serena e dare il meglio, deve far vedere la sua qualità. La strada è lunga, ma mi auguro di fare bene già da domenica. Cos'è mancato? La serenità me la dà il lavoro, che è l'unica medicina che conosco. Quando fai questo mestiere corri dei rischi, ma qui sento un affetto smisurato, è questo che mi preoccupa, voglio ripagarlo. Se vogliono prendersela con me ho le spalle larghe, se non dovessi vincere andrei avanti e mi rialzerei".

"Santander? Mi auguro non sia niente, ha predo una botta. L'ho cambiato per quello, anche se la staffetta con Palacio era già prevista. Falcinelli stava lavorando bene, speravo si sbloccasse. Orsolini per me è una conferma, dall'inizio o in corso ha sempre giocato sempre, deve continuare a crescere. Calabresi giocava in B e adesso è protagonista qui. Bisogna dargli fiducia e farli stare tranquilli quando sbagliano una partita, in Italia siamo un po' cattivi, soprattutto con gli italiani. Orsolini deve conquistarsi il posto in Under 21. Questi ragazzi devono crescere con noi, la classifica mette una pressione che non voglio fargli sentire. Orsolini può giocare dappertutto se ha questa voglia, oggi ha fatto bene la mezzala, ha grande forza fisica. Gli abbiamo chiesto meno compiti offensivi, con queste prove si sta conquistando il posto. Ci credevo dall'inizio, poi qualche partita persa mi ha costretto a sperimentare poco. Come l'anno scorso a Venezia con Falzerano pensavo potesse fare bene da esterno. Ha fatto un bel taglio e Poli gli ha dato una bella palla, ha fatto un movimento da attaccante vero. Sono contento perché è un ragazzo giovane ma sta crescendo molto, conquistandosi il posto ogni volta potrà solo migliorare. Ho pensato che Dzemaili avesse bisogno di giocare perché è importante per noi, è il nostro campionato, poi ho preservato Orsolini anche per il campionato. Oggi l'abbiamo interpretata bene, anche i quinti sono stati aggressivi sui terzini, Nagy è sempre sottovalutato ma ha fatto bene, si è mosso e ha dato appoggio nonostante fosse marcato a uomo. Non possiamo fermarci a questa partita, dobbiamo dare continuità. Ho messo in campo la formazione migliore, domenica abbiamo un bell'esame e speriamo di superarlo. Mi auguro che i tifosi siano in tanti a Empoli perché possono fare la differenza, se poi a fine partita ci saremo meritati i fischi ce li andremo a prendere".