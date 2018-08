Bologna, Inzaghi: "Meritavamo di vincere, dobbiamo lavorare per migliorare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Frosinone (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo meritavamo di andare in vantaggio, abbiamo avuto due palle gol che non abbiamo sfruttato. La squadra ha fatto molto bene. Nel secondo tempo ci siamo fatti prendere dalla frenesia, avevamo i giocatori che andavano nell'uno contro uno. Abbiamo sofferto pochissimo, solo su due cross. Il nostro portiere non ha avuto molto da fare. Dovevamo vincerla, ripartiamo dalla compattezza. Quando siamo compatti esprimiamo un bel gioco. Conquistiamo il primo punto. Meritavamo di vincere, ma dobbiamo lavorare tanto. Solo così possiamo migliorare".