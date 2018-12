© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli parlando così degli avversari: "Il Napoli è molto forte però come in tutte le partite dobbiamo cercare di portare via punti. Le ultime 2 avversarie al San Paolo hanno giocato a viso aperto e possiamo farlo anche noi, nel calcio non si parte mai battuti. Possiamo fare una grande gara sperando che gli episodi siano dalla nostra. Le assenze del Napoli? Se pensassimo a questo faremmo un errore. Hanno sostituti all’altezza. Dobbiamo guardare in casa nostra. Contro le grandi squadre non siamo mai mancati completamente ma bisogna stare attenti ai dettagli. Siamo in grado di fare una grande partita. Valuterò se fare turnover, ma sono tutti a disposizione".