Bologna, Inzaghi: "Orsolini in crescita: bene con Palacio-Santander"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radio Rai, il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi ha commentato così il pareggio odierno col Chievo: "Siamo partiti molto bene come nelle ultime due partite. In questo momento però ci manca il colpo del ko, non ricordo paratissime del nostro portiere. Ogni carambola ci va storta, dovremo lavorare ancora di più durante la sosta, anche perché alla ripresa ci aspetta una sfida difficile con la Fiorentina. Dobbiamo crescere a livello di risultati".

Sulle sostituzioni: "Oggi i neo-entrati mi hanno fatto una buona impressione, sono stati bravi a inserirsi subito in partita".

Sul risultato di oggi: "La coperta è ancora troppo corta. Se dopo otto minuti puoi andare in vantaggio per 2-0 poi devi chiuderla".

Su Orsolini: "Ha giocato due-tre partite titolare, poi è entrato a gara in corso nelle altre. Sta crescendo molto, penso che possa giocare con Palacio e Santander come abbiamo visto oggi nel secondo tempo. Credo che potremmo riproporlo".