Bologna, Inzaghi pensa a tre cambi: Orsolini, Svanberg e Mbaye

Il Resto del Carlino oggi in edicola evidenzia come il Bologna che potrebbe nascere post-sosta potrebbe essere fortemente rivoluzionato. In questi giorni mister Inzaghi starebbe valutando la possibilità di inserire in formazioni i giovani Orsolini e Svanberg, ma anche Mbaye insidia il posto di Mattiello che per ora sta faticando: due dei tre gol dell'Inter sono arrivati dalla sua fascia di competenza.