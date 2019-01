© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna che oggi è intervenuto in sala stampa, ha parlato anche delle possibili scelte di formazione in vista della gara contro la SPAL: "Gli infortunati? Palacio è al 100%, Santander da martedì si è allenato con il gruppo ma non so se ha i 90 minuti nelle gambe. Sansone e Soriano partiranno titolari".