Bologna, Inzaghi: "Sconfitta immeritata, potevamo vincere 2-0"

L'allenatore del Bologna Filippo Inzaghi ha commentato così a Radio Rai il ko casalingo con l'Atalanta: "Questa è stata la nostra migliore partita in questa stagione. Avremmo dovuto chiuderla 2-0 o 3-0. Non abbiamo certo meritato la sconfitta. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, perché siamo stati all'altezza di una squadra di livello assoluto come l'Atalanta. Siamo sulla strada giusta".