© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine del Corriere di Bologna si parla del futuro Pippo Inzaghi sulla panchina del club rossoblù. Se dovesse arrivare una disfatta con il Napoli, potrebbe arrivare l'esonero. Il primo nome è sempre quello di Roberto Donadoni, ancora sotto contratto con il Bologna fino a giugno. Per Donadoni c'è da capire se arriverà una chiamata da Milanello: di fronte al sogno rossonero, Donadoni non avrebbe dubbi, altrimenti ascolterà l'eventuale chiamata del Bologna. Sarebbe la soluzione più lineare, perché la squadra sarà poi libera fino al 7 gennaio: un nuovo allenatore non vedrebbe la squadra fino a quella data.