Bologna, Inzaghi: "Soddisfatto dell'atteggiamento. Potevamo vincerla"

Pareggio per 2-2 del Bologna contro il Sassuolo. A fine gara interviene l'allenatore dei rossoblu, Filippo Inzaghi: "Oggi sono molto felice per la prestazione dei ragazzi, a partire dal secondo tempo contro il Torino inizio a vedere la mia squadra. C’è rammarico per il risultato finale, potevamo vincerla ma potevamo anche perderla. La cosa che mi ha fatto soddisfatto è che siamo venuti qui per giocarcela e per provare a vincerla - riporta TuttoBolognaWeb -. Dzemaili? Si tratta del nostro capitano, se penso però che in una partita non possa giocare deve accettare con serenità la mia decisione e quando entra deve dimostrarmi che ho sbagliato a tenermi fuori".