Bologna, Inzaghi: "Subiamo gol stupidi, resettiamo e usciamone subito"

Dopo la sconfitta subita in casa della Sampdoria, il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Squadra in ritiro? Deve servire per evitare gli errori fatti che oggi, sono due gol regalati con due sbagli che non possiamo commettere nonostante le occasioni create. Le piacciono i ritiri? Se possono servire i ritiri sì, cercheremo la soluzione migliore insieme alla società ma dobbiamo svegliarci per tirarci fuori da questa situazione. Oggi volevamo giocare meglio, di più, lo abbiamo fatto bene ma abbiamo avuto due disattenzioni incredibili a questo livello, mi dispiace, me ne assumo le responsabilità e andiamo avanti. Pensiamo a martedì perché vogliamo passare il turno, ci giochiamo la Juve e poi penseremo a domenica. Orsolini perché fanno tanto panchina? E' un titolare per me, che possa partire o entrare, non fa differenza. Sui gol subiti? Secondo me sono errori evitabili, anche io devo capire perché li abbiamo commessi, se ci facciamo due gol a porta vuota dobbiamo fare mea culpa, resettare tutto e devo capire perché facciamo questi errori perché c'è il modo per uscire da questo momento".