© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli tornando anche sui recenti fatti di Inter-Napoli: "Spiace molto perché vorremmo parlare solo di calcio. Mi rifaccio alle parole di Ancelotti che è persona di grande spessore. Non so cosa si possa fare ma sicuramente è ora di finirla. La non sospensione del campionato? Se hanno deciso così lo accettiamo".