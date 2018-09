Bologna, Inzaghi: "Tifosi straordinari, dobbiamo ripagarli in campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Roma il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi ha elogiato i tifosi, accorsi a Casteldebole per caricare e sostenere la squadra, prima di affrontare i tempi della gara: “Dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi di noi, metterò in campo chi ha più voglia, questi tifosi meritano questo e sono straordinari. Domani dobbiamo approcciarci alla gara come fatto con l'Inter, ma senza commettere errori perché vogliamo invertire la rotta. È diventato troppo facile vincere qui e non va bene. La Roma sarà affamata, come noi del resto, ma vogliamo ripagare la fiducia che i tifosi ripongono in noi. - continua Inzaghi come riporta Tsbologna.it - A centrocampo Nagy prenderà il posto di Pulgar. È un ragazzo che ascolta e merita spazio, ma tutti i ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà e non è facile lasciar fuori qualcuno. Cambiare modulo? In primis conta l’interpretazione, ma ovviamente devo anche mettere i giocatori nelle condizioni migliori. Orsolini? Può fare la mezza, ma se lo mettessi dall'inizio lo farei giocare più avanti. Palacio? Voglio che guarisca bene, forse ci vorranno altri 10 giorni”.