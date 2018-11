Bologna, Inzaghi tra sfiga e realtà: il Chievo diventa decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina, attacca il tecnico dei rossoblu Pippo Inzaghi partendo da come gestisce le conferenze stampa nel post gara: "Dalle sue conferenze si esce quasi con la sensazione di essere presi in giro - scrive Daniele Labanti - Quando non vince, e accade spesso, è sempre a causa di improbabili allineamenti di pianeti, congiure di eventi occulti, accanimento della sfiga. Non è mai, ad esempio, per errori suoi o dei suoi giocatori". Il gioco di Bologna latita ma Inzaghi ha davanti a sé la partita forse più importante della stagione. Vincere contro il ChievoVerona significherebbe eliminarlo dalla corsa salvezza e dunque guadagnare tre punti anche sulle altre dirette concorrenti. Non tornare dal Bentegodi con una vittoria, invece, significherebbe aprire una crisi difficilmente sanabile e che potrebbe dare il via a conseguenze anche per la panchina.