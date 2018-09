Bologna, Inzaghi: "Tre punti contro Roma e Juve: avrei messo la firma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha analizzato così la sconfitta per 2-0 contro la Juventus ai microfoni di Dazn: “Potevamo non prendere due gol in quel modo, regalati alla Juventus. Era una partita proibitiva, ma ci abbiamo provato. Poi Dybala ha fatto un gran gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto due-tre ripartenze, potevamo riaprirla. Abbiamo giocato contro la squadra più forte d’Europa, ci può stare. Adesso pensiamo alla gara di domenica, quelle sono da non sbagliare”.

E ancora: “Abbiamo fatto delle buone ripartenze, anche se abbiamo sofferto troppo. Nella ripresa si è cercato di rimanere in partita, ho cambiato anche le due punte per dare una scossa. Avrei messo la firma per portare a casa tre punti dalla doppia sfida contro Roma e Juventus”.

Quando tornerà Palacio?

“Spero di recuperarlo al più presto, ci è mancato davvero tanto. E soprattutto in queste partite, dove il colpo del campione avrebbe fatto comodo. Oltre a lui abbiamo fuori Poli ed Helander, calciatori importanti per noi”.