Bologna, Inzaghi: "Troppa frenesia, ora l'Inter: ripartiamo dal 1° tempo"

Dopo lo 0-0 arrivato contro il Frosinone, il tecnico del Bologna, Pippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "La prima mezzora bene, abbiamo avuto due occasioni clamorose, poi ci siamo allungati, c'era frenesia di vincerla a tutti i costi e siamo stati meno brillanti, ripartiamo dal primo tempo cercando di vincere la prossima, anche se sarà contro l'Inter e sarà una gara difficile. Il Bologna deve crescere, abbiamo cambiato giocatori, allenatore, però c'è voglia di lavorare e poi ci toglieremo qualche soddisfazioni".

Atmosfera surreale senza pubblico?

"Questo non è un calcio, se una squadra sbaglia giusto giocare su un campo neutro ma non senza pubblico, i tifosi del Bologna non hanno potuto assistere alla gara e questo me lo devono ancora spiegare, è un ambiente surreale: non è calcio questo".