Bologna, Inzaghi: "Troppi processi su di noi. Oggi saremo salvi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo qualche infortunato importante che adesso sta tornando, come Donsah e Palacio. Saranno loro i nostri nuovi acquisti. A Cagliari non mi è piaciuto come abbiamo preso il gol, l'approccio era stato buono. Dobbiamo lavorare ma oggi saremo salvi e siamo in linea con i nostri obiettivi. Abbiamo fatto giocare anche dei classe 1999 che sono dei cardini per la nostra squadra. Sento troppi processi nei nostri confronti, serve più equilibrio. Andiamo avanti e lasciamo lavorare i giovani che hanno bisogno di tranquillità. Ci è stato chiesto di salvarci e per il momento stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Abbiamo subito anche qualche torto di cui nessuno parla. Palacio? È bravo ma non dobbiamo mettergli troppa pressione, sarà un valore aggiunto come del resto è stato anche l'anno scorso. Orsolini? Deve continuare a fare quello che ha fatto fino a oggi, ha la mia stima e secondo me ha una collocazione diversa quando parte dall'inizio. Questa squadra ha però bisogno di certezze e non posso cambiare modulo troppo spesso. Ha fatto il suo primo gol in Serie A quest'anno e questo è molto importante. Sono sereno, mi meraviglio di quello che vedo e sento e devo essere chiaro sennò passiamo da stupidi. Non dobbiamo sentire le parole che non sono vere. I nostri tifosi sono fantastici. Mercato? Non ci pensiamo ancora, vogliamo la salvezza e credo che ci riusciremo. L'inserimento dei nuovi? Sono rimasto sorpreso dai giovani, Svamberg è un '99 che sta facendo molto bene. L'inserimento è stato rapido ma serve altro tempo, soprattutto con i giovani".