Bologna, Inzaghi: "Tutti a disposizione. Orsolini? Ho dubbi sul modulo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di conferenza stampa per Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna che domani affronterà al Dall'Ara la Fiorentina in una gara valida per la 13esima giornata di Serie A: "E’ la prima volta - ha dichiarato il tecnico degli emiliani - in cui abbiamo tutti a disposizione, questa cosa è molto importante. Avrò molte più soluzioni. Dalle nazionali sono tornati tutti molto bene ma ho dei dubbi, che mi porterò fino a domani".

Tornano a disposizione, quindi, sia Mattiello che Dijks: "L'olandese è in grande crescita - prosegue Inzaghi -. Mattiello può giocare anche dal 1′, anche se ha l’incognita dei novanta minuti, non so se li possa reggere. Valuterò con calma chi schierare".

Sul rendimento dei giocatori impegnati nelle rispettive nazionali: "Il gol di Hagy con l’Ungheria è una soddisfazione sia per il ragazzo che per il Bologna. Sono molto soddisfatto di lui e anche di Krejci, che è tornato in Nazionale dopo un po’ di tempo. Lo stesso vale per Santander, Calabresi e Orsolini".

Proprio sull'impiego di Orsolini, Inzaghi s'è espresso così: "Non ho ancora deciso, dipende da quali giocatori sceglierò di impiegare. Se ci sarà Orsolini giocheremo in un modo, altrimenti in un altro. Lui al fianco di Santander? Non lo vedo lì, abbiamo Falcinelli e Palacio in quel ruolo. Se giocheremo con la difesa a quattro potrebbe fare il terzino destro Calabresi, o lui o Mbaye. Sappiamo di dover lottare per la salvezza, vorremmo essere in altre posizioni ma questa è la realtà. Non sono preoccupato, le prestazioni ci sono e quello che manca è la continuità".