© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto dai microfoni di RaiSport a margine della conferenza stampa odierna, il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi ha parlato della sfida di Coppa Italia contro la Juventus: "Mi auguro di essere all'altezza, è chiaro che fare uno scherzetto alla Juve se lo augurano tutti. È una partita dove abbiamo poco da perdere, speriamo di dare tutto e che il campo ci premi".

Sui nuovi arrivi.

"Soriano è più pronto, Sansone deciderà domani se farlo partire subito o nel secondo tempo".

Ancelotti ha proposto di sospendere la gara in caso di cori razzisti.

"Non dovrebbe capitare, bisogna essere più concreti e fare delle norme per cui ci sia una linea che tutti cercheremo di adottare. Sentire buu razzisti nel 2019 penso che non ci debba stare, dobbiamo fare come in Inghilterra".