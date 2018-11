Bologna, Inzaghi: "Vogliamo migliorare per una soddisfazione ai tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni si Rai Sport a margine della Panchina d'Oro a Coverciano: "Per chi voterò? Per Simone! Battute a parte, è bello essere qui, ancora non ho deciso per chi votare. Siamo felici, siamo in un mondo che ci piace e che ci ha dato tanto. Fare l'allenatore è difficile, noi facciamo questo lavoro con passione. Mi sono divertito col Venezia, questa avventura con il Bologna mi sta dando tanto, vogliamo migliorare per dare soddisfazione ai nostri tifosi. Simone meglio di me in panchina? Senza dubbio, ha fatto un lavoro straordinario con la Lazio. Il gesto di Mourinho? Solo goliardia, siamo tutti bravi a dare giudizi, pensiamo solo al calcio giocato ed alle belle partite come lo è stata quella di ieri sera fra Milan e Juventus".