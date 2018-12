Bologna, Inzaghi: "Voglio giocare bene, chi non la farà andrà fuori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, è intervenuto al termine del match perso contro la Sampdoria. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sembra incredibile. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Se vieni qui a Genova e fai più possesso della Samp non puoi farti due gol da solo. Riusciamo a giocare bene, ma se succedono queste cose non abbiamo capito l'obiettivo. Probabilmente adesso lo capiranno".

La squadra si è arresa? "Sul 3-1 abbiamo avuto una buona occasione con Krejci, potevamo riaprire la partita. Quando perdi 4-1 è anche difficile entrare nella testa dei giocatori. Dobbiamo eliminare le disattenzione. Io sono convinto, ci salveremo. Sapevamo che la Samp ci avrebbe forzato, non puoi giocare con questa leggerezza. Questo mi ha fatto arrabbiare".

Quale sarà la vostra direzione? "Noi dobbiamo giocare meglio, ma quelle sono leggerezze incredibili. Sono disattenzioni inaccettabili, se buttiamo palla davanti a Santander diventiamo prevedibili e questo non mi piace. Quando abbiamo fatto girare palla velocemente abbiamo creato, non crei dal nulla 6 palle gol in casa della Samp. Sono sempre più convinto che ci tireremo fuori".

Ti preoccupa l'aspetto psicologico? "È successo oggi, era già successo. Vedrai che lo vedranno presto: non so se si useranno le buone o le cattive. Io ci metto la faccia. Dobbiamo giocare come stasera eliminando le disattenzioni. Io lo vedo che mi seguono. Ragioniamo su tutto, voglio ripagare la fiducia e voglio vedere la squadra giocare. Chi non segue questa strada andrà fuori".

Hai bisogno di esperienza? "Io in questo momento sono concentrato sulle prossime partite. Non posso pensare a gennaio. Martedì abbiamo la Coppa Italia, domenica andiamo ad Empoli. Voglio guadagnarmi la fiducia con il lavoro. Sicuramente con la squadra che abbiamo possiamo fare di più. Non possiamo cambiare tutto. Lo abbiamo dimostrato. È vero che alla prima difficoltà andiamo sotto. Ma ora resetteremo tutto, sono carico e fiducioso".