Bologna, Ismajli idea per il futuro. Si lavora per giugno

Il Bologna non molla la presa per il difensore albanese Ardian Ismajli dell’Hajduk Spalato, giocatore già entrato nel mirino del club felsineo in passato. Il classe ‘96 però rappresenta più un’idea per il futuro che per il presente visto che a gennaio il club andrà su giocatori già pronti che possano dare una mano nell’immediato a Mihajlovic per raggiungere una salvezza tranquilla. Il giocatore è legato al club croato da un contratto fino al 2022 e la sua valutazione si aggira attorno al milione di euro, una cifra più che abbordabile per il club rossoblù.